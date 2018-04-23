В СНГ прокомментировали возможный выход Украины из организации

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Возможный выход Украины из органов СНГ не пойдет на пользу ни ей, ни другим странам Содружества, заявил в понедельник глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Естественно, мы обратили внимание на заявление президента Украины (Петра) Порошенко с поручением правительству рассмотреть вопросы возможности выхода из СНГ. Но это пока только поручение – рассмотреть такую возможность. Какое примет решение правительство и какие рекомендации будут даны – мы еще подождем. Естественно, эта тема на слуху в странах СНГ, и я могу сказать, что большинство экспертов… склоняются к тому, что такой выход не был бы на пользу ни Украине, ни другим странам Содружества", — заявил Лебедев журналистам.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.