Глава полиции Николаевской области покинул должность

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз покинул должность, заявила Hromadske пресс-секретарь областной полиции Елена Бережная.

"Да, Юрий Леонидович теперь будет работать советником председателя Национальной полиции Украины, мы же ожидаем нового руководителя, кто им будет, пока не известно. Приказа еще не было", — сообщила она.

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По словам Бережной, смена должности не связана с расследованием самоубийства Владислава Волошина. Она уточнила, что Морозу предложили новую работу, и он согласился.

Юрий Мороз возглавлял управление Национальной полиции в Николаевской области с августа 2016 года. После самоубийства руководителя областного аэропорта и летчика Владислава Волошина активисты отмечали возможную необъективность расследования трагедии, так как Мороз в 2012-2013 годах занимал должность вице-президента по вопросам безопасности "Авант Банка" под руководством нынешнего главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

В марте Алексея Савченко отстранили от исполнения обязанностей на время расследования самоубийства Владислава Волошина.