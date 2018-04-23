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    Глава полиции Николаевской области покинул должность

    (обновлено: )35340
    Пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная сообщила, что глава ведомства Юрий Мороз "будет работать советником председателя Национальной полиции Украины".
    Юрий Мороз
    hromadske.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз покинул должность, заявила Hromadske пресс-секретарь областной полиции Елена Бережная.

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    "Да, Юрий Леонидович теперь будет работать советником председателя Национальной полиции Украины, мы же ожидаем нового руководителя, кто им будет, пока не известно. Приказа еще не было", — сообщила она.

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    По словам Бережной, смена должности не связана с расследованием самоубийства Владислава Волошина. Она уточнила, что Морозу предложили новую работу, и он согласился.

    Юрий Мороз возглавлял управление Национальной полиции в Николаевской области с августа 2016 года. После самоубийства руководителя областного аэропорта и летчика Владислава Волошина активисты отмечали возможную необъективность расследования трагедии, так как Мороз в 2012-2013 годах занимал должность вице-президента по вопросам безопасности "Авант Банка" под руководством нынешнего главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

    В марте Алексея Савченко отстранили от исполнения обязанностей на время расследования самоубийства Владислава Волошина.

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