Украинского депутата "засекли" в самолете, летящем в Париж

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж, сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом, пишет "Страна.юа".

strana.ua Алексей Гончаренко

Как уточняется, Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.

Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.