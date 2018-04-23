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    Политика

    Украинского депутата "засекли" в самолете, летящем в Париж

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    Украинского депутата Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж, сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом. Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж, сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом, пишет "Страна.юа".

    strana.ua
    Алексей Гончаренко

    Как уточняется, Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.

    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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