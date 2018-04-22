Полиция vs нардеп. Правохранители показали, как ездит политик в Киеве

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Нардеп от БПП Владимир Арьев во время поездки по Киеву нарушил правила дорожного движения. Полиция за это выписала ему штраф. В ответ нардеп возмутился, заявив, что полиция "превращается в ГАИ".

Правоохранители опубликовали видео нарушения и указали, что согласно закону могли лишить Владимира Арьева водительского удостоверения.

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Инцидент произошел в субботу, 21 апреля. Владимир Арьев на своем автомобиле пытался проехать через Крещатик, но в выходные дни он закрыт для движения транспорта. Поэтому депутат развернулся на перекрестке. За что и получил от полицейских штраф в размере 255 гривен. Это вызвало большое возмущение у нардепа, который заявил, что вместо того, чтобы помогать в такой ситуации, полиция штрафует, тем самым "превратившись в ГАИ".

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что при нарушении ПДД, которое совершил Владимир Арьев, полицейские могли оштрафовать его на большую сумму и даже лишить водительского удостоверения сроком на шесть месяцев. Однако ограничились незначительным штрафом.

"Фактически, своими действиями Владимир Игоревич создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации (административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 122 КУоАП). За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления транспортом на срок от 6 месяцев до одного года", — отметил полицейский.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как Владимир Арьев своим автомобилем создал аварийную ситуацию на дороге.

"Итак, что же вызвало возмущение господина Владимира и желание публично обсудить вопрос своего правонарушения? Полицейские должны помогать объезжать перекрытые участки Да, полицейские помогли бы, указали пути объезда. Но господин Арьев не писал, что обращался к полицейским за помощью. Господин Арьев сначала нарушил правила, а потом хотел чтобы полицейские "помогли". Какой же помощи в данном случае он ожидал?" – отметил Алексей Билошицкий.

Стоит добавить, что в комментариях к этому посту Владимир Арьев заявил, что он общался с начальником патрульной полиции Евгением Жуковым, и назвал этот разговор "значительно конструктивным".

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из Днепропетровской областной прокуратуры произошла утечка информации о материалах по двум народным депутатам о снятии с них неприкосновенности.