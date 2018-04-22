наверх
22.04.201804:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Полиция vs нардеп. Правохранители показали, как ездит политик в Киеве

    (обновлено: )28
    Правоохранители опубликовали видео нарушения и указали, что согласно закону могли лишить нардепа от БПП Владимира Арьева водительского удостоверения.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Нардеп от БПП Владимир Арьев во время поездки по Киеву нарушил правила дорожного движения. Полиция за это выписала ему штраф. В ответ нардеп возмутился, заявив, что полиция "превращается в ГАИ".

    Правоохранители опубликовали видео нарушения и указали, что согласно закону могли лишить Владимира Арьева водительского удостоверения.

    Читайте также: Аваков в США: официальная сторона визита

    Инцидент произошел в субботу, 21 апреля. Владимир Арьев на своем автомобиле пытался проехать через Крещатик, но в выходные дни он закрыт для движения транспорта. Поэтому депутат развернулся на перекрестке. За что и получил от полицейских штраф в размере 255 гривен. Это вызвало большое возмущение у нардепа, который заявил, что вместо того, чтобы помогать в такой ситуации, полиция штрафует, тем самым "превратившись в ГАИ".

    Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что при нарушении ПДД, которое совершил Владимир Арьев, полицейские могли оштрафовать его на большую сумму и даже лишить водительского удостоверения сроком на шесть месяцев. Однако ограничились незначительным штрафом.

    "Фактически, своими действиями Владимир Игоревич создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации (административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 122 КУоАП). За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления транспортом на срок от 6 месяцев до одного года", — отметил полицейский.

    Он также опубликовал видео, на котором видно, как Владимир Арьев своим автомобилем создал аварийную ситуацию на дороге.

    "Итак, что же вызвало возмущение господина Владимира и желание публично обсудить вопрос своего правонарушения? Полицейские должны помогать объезжать перекрытые участки Да, полицейские помогли бы, указали пути объезда. Но господин Арьев не писал, что обращался к полицейским за помощью. Господин Арьев сначала нарушил правила, а потом хотел чтобы полицейские "помогли". Какой же помощи в данном случае он ожидал?" – отметил Алексей Билошицкий.

    Стоит добавить, что в комментариях к этому посту Владимир Арьев заявил, что он общался с начальником патрульной полиции Евгением Жуковым, и назвал этот разговор "значительно конструктивным".

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из Днепропетровской областной прокуратуры произошла утечка информации о материалах по двум народным депутатам о снятии с них неприкосновенности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разумков о "церковной инициативе" власти: не стоило это делать сегодня. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге