наверх
21.04.201802:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Портнов обратился в НАБУ о преступлениях лидеров НФ из книги Онищенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (391)

    (обновлено: )46
    По словам Андрея Портнова, "тезисы из книги Онищенко о мародерах "Народного Фронта", укравших 40 миллионов долларов, надо документировать и давать им конкретный юридический и публичный ход".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов сообщил, что фактам коррупционных схем, изложенных в книге беглого нардепа Александра Онищенко, направил в НАБУ заявление о преступлении, совершенном руководителями партии "Народный фронт".

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Куда ведет страну Порошенко? Эксперты подвели итоги недели

    Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию. 

    "Разговоры разговорами, а первые тезисы из книги Онищенко о мародёрах Народного Фронта, укравших 40 миллионов долларов у армии, учителей и пенсионеров на свою избирательную кампанию, нужно документировать и давать им конкретный юридический и публичный ход. Сегодня отправил в НАБУ заявление о преступлении функционеров НФ. Отрывок из документа", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Как отразятся на рейтинге Порошенко "пленки" Онищенко

    "Наведені обставини дають достатні підстави стверджувати, що в діях службових та посадових осіб політичної партії "Народний фронт", вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями:

    — ст.364 КК України: зловживання владою або службовим становищем;

    — ст.191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

    — ст.159-1 КК України: порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації.

    Читайте также: Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

    Закон обязывает НАБУ внести это в реестр и начать расследование. Будем информировать, ходатайствовать, обжаловать и собирать юридическую базу для будущих времён", — пояснил юрист суть своего заявления.

    facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова о книге Александра Онищенко

    Напомним, на днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя — Разумков
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге