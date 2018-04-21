Портнов обратился в НАБУ о преступлениях лидеров НФ из книги Онищенко

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов сообщил, что фактам коррупционных схем, изложенных в книге беглого нардепа Александра Онищенко, направил в НАБУ заявление о преступлении, совершенном руководителями партии "Народный фронт".

Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

"Разговоры разговорами, а первые тезисы из книги Онищенко о мародёрах Народного Фронта, укравших 40 миллионов долларов у армии, учителей и пенсионеров на свою избирательную кампанию, нужно документировать и давать им конкретный юридический и публичный ход. Сегодня отправил в НАБУ заявление о преступлении функционеров НФ. Отрывок из документа", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

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"Наведені обставини дають достатні підстави стверджувати, що в діях службових та посадових осіб політичної партії "Народний фронт", вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями:

— ст.364 КК України: зловживання владою або службовим становищем;

— ст.191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

— ст.159-1 КК України: порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації.

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Закон обязывает НАБУ внести это в реестр и начать расследование. Будем информировать, ходатайствовать, обжаловать и собирать юридическую базу для будущих времён", — пояснил юрист суть своего заявления.

facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о книге Александра Онищенко

Напомним, на днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.