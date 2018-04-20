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    Заседание СНБО по санкциям против российских бизнесменов перенесли - СМИ

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (721)

    (обновлено: )36
    По информации собеседника, заседание СНБО по вопросу синхронизации санкций против РФ, которое было запланировано на 20 апреля, не состоится. Ожидается, что оно состоится на следующей неделе.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросу внедрения новых, аналогичных США санкций против российских бизнесменов может состояться на следующей неделе, передает агентство УНИАН со ссылкой на источник.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО принять проект решения по внедрению дополнительных санкций против российских бизнесменов и чиновников по примеру США.

    "По информации собеседника агентства, заседание СНБО по вопросу синхронизации санкций против РФ, которое было запланировано на 20 апреля, не состоится. Но, скорее всего, состоится на следующей неделе, но конкретная дата еще не определена", — говорится в сообщении.

    Кроме того, по данным источника, правительство еще не предоставило свои предложения относительно новых ограничительных мер.

    США ранее ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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