Горсовет Тернополя призвал разорвать дипотношения с РФ - нардеп

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Тернопольский городской совет принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщил в пятницу депутат Верховной Рады Украины Игор Мосийчук.

В марте аналогичное обращение принял Львовский областной совет.

"Только что Тернопольский городской совет единогласно, по предложению фракции "Радикальной партии", принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором Российской Федерацией", — написал Мосийчук на странице в Facebook.

Игорь Мосийчук/Facebook, 20 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Читайте также: МинСтець: что бы мы делали без "агрессоров" из РФ?

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (Кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".