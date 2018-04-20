Джип казака Гаврилюка оказался вне закона - журналист

Фото Facebook Vasyl Krutchak

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украины. Автомобиль, на котором по Киеву передвигается народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, запрещен для пользования на улично-дорожной сети общего пользования, сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

В ответ на его запрос правоохранительные органы сообщили, что использовать авто с таким видом номерных знаков (темно-зеленого цвета) могут только спецподразделения милиции и только в зоне АТО.

"Согласно официальному ответу Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, "существуют лишь специальные информационные таблички зеленого цвета, которые устанавливаются на транспортные средства, которые используются спецподразделениями милиции в зоне АТО. Такой транспорт был временно ввезен на территорию Украины для использования в зоне АТО, в связи с чем он не может эксплуатироваться на улично-дорожной сети общего пользования", ― написал Крутчак.

Напомним, Гаврилюка ранее сняли на видео, выходящим с закрытой парковки на улице Банковой. Оказалось, что он использует внедорожник, который должен был находится в зоне военной спецоперации в Донбассе. Автомобиль зарегистрирован на благотворительный фонд.

Позднее Гаврилюк пояснил использование авто тем, что использует его для волонтерской деятелности: "Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на Volkswagen", — сказал нардеп.