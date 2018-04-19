Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому патриарху

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом он заявил, закрывая заседание парламента в четверг.

Так же народные депутаты отправили на доработку два проекта законов о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно пенсионного обеспечения — 4442 (от Радикальной партии) и 4442-1 (от Оппозиционного блока), сообщает "Укринформ".

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

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В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.