Порошенко собирает военный кабинет при СНБО - СМИ

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины при участии главы государства Петра Порошенко состоится заседание военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

Как уточняется, заседание состоится в четверг вечером и будет касаться противодействия "информационной агрессии Российской Федерации".

Читайте также: Очередное "перемирие" в Донбассе сорвано обстрелами

Напомним, ранее, по данным СМИ, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко со всем составом правительства. Как рассказывают собеседники журналистов, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд. В этот же день президент провел встречи с предстоятелями православных церквей в Украине.

Читайте также: Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко