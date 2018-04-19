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    Порошенко собирает военный кабинет при СНБО - СМИ

    (обновлено: )754013
    Как сообщил информированный источник, заседание военного кабинета при СНБО состоится сегодня вечером и будет касаться "противодействия информационной агрессии Российской Федерации".
    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины при участии главы государства Петра Порошенко состоится заседание военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Украинское фото
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    Как уточняется, заседание состоится в четверг вечером и будет касаться противодействия "информационной агрессии Российской Федерации".

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    Напомним, ранее, по данным СМИ, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко со всем составом правительства. Как рассказывают собеседники журналистов, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд. В этот же день президент провел встречи с предстоятелями православных церквей в Украине. 

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