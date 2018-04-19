Увольнение начальника штаба ВМС. Появился комментарий Минобороны

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого уволили с занимаемой должности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщила пресс-служба Минобороны Украины на своем сайте.

"Согласно представлению, которое поступило министру обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

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По данным ведомства, причины увольнения непосредственно связаны "с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей", а предположения некоторых СМИ относительно других причин увольнение не соответствуют действительности.

Накануне одесское интернет-издание "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что Гладкого якобы заподозрили в финансовых нарушениях, также якобы проверяется информация о российском гражданстве его супруги Елены.