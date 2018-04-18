Начштаба ВМС отстранили от поста из-за российского гражданства жены - СМИ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого, сообщает Думская со ссылкой на источники в Минобороны.
По данным издания, такое решение глава оборонного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу.
Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены.
"Первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ", — сообщает издание.
Обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация предоставила гражданство 85,1 тыс украинцам в 2017 году.