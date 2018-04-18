наверх
18.04.201819:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд не разрешил принудительно отбирать у Савченко биоматериалы

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (289)

    (обновлено: )89
    Согласно решению Шевченковского районного суда Киева у Надежды Савченко не будут отбирать слюну принудительно.
    Похудевшая Надежда Савченко
    Татьяна Проторченко, facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Судья Шевченковского районного суда Киева Ольга Юзькова отклонила ходатайство прокурора о принудительном отборе биологических образцов у Надежды Савченко. Таким образом, слюну у Савченко брать не будут.

    Об этом сообщает "Громадське радио" из зала суда.

    Ранее сама Надежда Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками и не согласится с решением суда.

    Также Савченко заявляла, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов, в частности, по ее словам, во время обысков были изъяты окурки от сигарет, которые она курила.

    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Смотрите также: Письмо Савченко-младшей к Трампу. В сети начали появляться фотожабы

    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны