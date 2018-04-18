Суд не разрешил принудительно отбирать у Савченко биоматериалы

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Судья Шевченковского районного суда Киева Ольга Юзькова отклонила ходатайство прокурора о принудительном отборе биологических образцов у Надежды Савченко. Таким образом, слюну у Савченко брать не будут.

Об этом сообщает "Громадське радио" из зала суда.

Ранее сама Надежда Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками и не согласится с решением суда.

Также Савченко заявляла, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов, в частности, по ее словам, во время обысков были изъяты окурки от сигарет, которые она курила.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.