наверх
18.04.201819:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко провел с главой УПЦ "многочасовую беседу" о судьбе Украины

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (19)

    (обновлено: )193
    Петр Порошенко сообщил Онуфрию о изите в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и членами синода, которые были посвящены перспективам предоставления Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
    Петр Порошенко и Онуфрий
    president.gov.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

    Протоиерей Николай Данилевич
    Facebook Николая Данилевича
    Позиция УПЦ. Данилевич: Константинополь не дает автокефалию, все обман

    Согласно сообщению, Порошенко сообщил Онуфрию о своем визите в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и членами синода, которые были посвящены перспективам предоставления Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

    "Произошла многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе украинской церкви", — цитирует пресс-служба слова президента.

    По словам Порошенко, митрополит выразил заботу о всех гражданах Украины "в очень непростые времена". Также стороны обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине.

    Читайте также: Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

    Порошенко официально получил обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею, подписанные архиереями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

    Купола храма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Единая православная церковь: объединение или раскол? Опрос экспертов

    Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, в парламенте заявили, что по данному вопросу могут проголосовать в четверг. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

    В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.

    В Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны