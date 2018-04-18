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    "Только троньте". Савченко: принудительный забор биоматериалов - пытки

    (обновлено: )96
    Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что при попытке забора у нее биоматериалов будет сопротивляться.
    Надежда Савченко в суде
    Tanja Letaiv, facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками и не согласится с решением суда.

    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом она заявила во время суда для получения разрешения на забор биоматериалов, сообщает УНН.

    "Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы, отнятие чего-либо физически у меня, частей моего тела, я буду считать пытками и сопротивляться. Попробуете меня тронуть, расцениваю это как физические пытки, сразу пишу заявление. Будет решение суда на это, буду считать его несправедливым, незаконным, нарушающим права человека ", — заявила Савченко.

    Также Савченко заявила, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов, в частности, по ее словам, во время обысков были изъяты окурки от сигарет, которые она курила.

    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

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