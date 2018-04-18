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    Политика

    "Единство всей власти". Порошенко провел закрытую встречу с правительством - СМИ

    (обновлено: )21313
    Как утверждают источники медиа, на встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры за исключением главы МВД Арсена Авакова, главы Минфина Александра Данилюка и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Во вторник 17 апреля в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко со всем составом правительства. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правительстве и парламенте.

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    Отмечается, что встреча была инициирована самим президентом.

    На встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры. Во встрече не приняли участие только глава МВД Арсен Аваков, глава Министерства финансов Александр Данилюк и министр инфраструктуры Владимир Омелян, которые находятся с рабочими визитами за рубежом.

    Как рассказывают собеседники журналистов, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд.

    Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки.

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