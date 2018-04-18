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    Политика

    Медведчук заявил, что на встречах с Путиным выполняет просьбы Порошенко

    (обновлено: )14210
    Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Виктор Медведчук отметил, что в Москве на переговорах с Путиным выполняет просьбы Порошенко.
    Виктор Медведчук
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Виктор Медведчук заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждает те вопросы, о которых его попросил президент Украины Петр Порошенко.

    Виктор Ягун
    Виктор Ягун / Facebook
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    Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое у Медведчука взяла дочь Бориса Немцова Жанна.

    "То что я делаю в Москве – я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко", — заявил он.

    По словам Медведчука, поручения касаются обмена людей, удерживаемых в России и ОРДЛО, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

    Он также добавил, что Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он "самый объективный" и имеет личный контакт с президентом РФ.

    Ранее Медведчук заявил, что не считает Россию "агрессором".

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