Медведчук заявил, что на встречах с Путиным выполняет просьбы Порошенко

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Виктор Медведчук заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждает те вопросы, о которых его попросил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое у Медведчука взяла дочь Бориса Немцова Жанна.

"То что я делаю в Москве – я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко", — заявил он.

По словам Медведчука, поручения касаются обмена людей, удерживаемых в России и ОРДЛО, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

Он также добавил, что Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он "самый объективный" и имеет личный контакт с президентом РФ.

Ранее Медведчук заявил, что не считает Россию "агрессором".