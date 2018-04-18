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    Шаги Порошенко не приблизят Украину к НАТО - представитель Альянса

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    Заместитель генсека Северо-Атлантического Альянса Роуз Геттемюллер заявила, что "партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО".
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вступление в программу "Партнерство усиленных возможностей", которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в НАТО, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

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    По ее словам, Альянс принял во внимание, что Украина стремится присоединиться к программе усиленного партнерства.

    "Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление. Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", — отметила Геттемюллер в интервью "Европейской правде".

    Заместитель генсека рассказала, что эта программа разработана для очень важных партнеров Альянса, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО.

    "Это тот сигнал, который стремится получить Украина? По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству! — отметила Геттемюллер.

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    В марте Порошенко заявил, что планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.

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