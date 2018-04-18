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    Политика

    Не считаю РФ "агрессором" – Медведчук

    (обновлено: )370121
    Виктор Медведчук убежден, что вооруженный конфликт на Донбассе – это "конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и ее политики".
    Виктор Медведчук
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию "агрессором". Об этом он сказал в интервью DW, отвечая на вопрос о том, кто на самом деле виноват в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

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    "Если говорить о России как о агрессоре, тогда нужно поставить крест на Минских соглашениях… России с начала (Минскими соглашениями – Ред.) отводилась роль страны, которая может оказать влияние… на неконтролируемые территории, на непризнанные республики в вопросах реализации Минских соглашений", – сказал Медведчук.

    По его словам, вооруженный конфликт на Донбассе – это "конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и ее политики". "Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим", – сказал Медведчук.

    В то же время на уточняющий вопрос, можно ли считать этот конфликт "гражданской войной", Медведчук ответил отрицательно.

    Напомним, в феврале президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

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