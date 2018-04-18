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    Аваков подписал с директором ФБР важный меморандум

    (обновлено: )25406
    Между главой МВД и директором ФБР подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. Как уточняется, рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией.
    Аваков в США
    Фото со страницы МВД в Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визита в США встретился с директором ФБР Кристофером Реем, они подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщила в среду пресс-служба МВД.

    "Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", — цитирует слова Авакова сайт министерства.

    Как отметили в ведомстве, это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

    "И одна из таких возможностей — это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз", — добавил Аваков.

    Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.

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