Парубий получил в подарок огромную квартиру - СМИ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий оказался владельцем квартиры с большим метражом, которая была ему подарена в конце 2017 года.

Данные о жилье спикер обнародовал лишь во время весеннего декларирования по итогам всего года. В декларации Парубия указано, что он получил 288,7 тысяч гривен зарплаты, а его жена — 47,6 тысяч гривен.

Наличными глава Рады хранит 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов, владеет автомобилем Suzuki SX4, а его жена — Peugeot 508.

Также оказалось, что Парубий стал обладателем жилья в родном Львове. Его новая квартира находится в старинном доме готического стиля под № 14 на улице Глубокой возле университета "Львовская политехника".

Фото Страна.ua Дом во Львове, в котором родственники подарили огромную квартиру Андрею Парубию

Страна.ua сообщает, что пятеро ближайших родственников спикера (родители и семья брата) в 2009 году приватизировали 142-метровую квартиру в этом доме. А в 2011 году жена будущего спикера приобрела рядом с ней однокомнатную квартиру площадью 20 метров. Теперь огромную семейную квартиру разбили на две большую, площадью 92 квадратных метров подарили родственнику — главе парламента.

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"Как видим, договор дарения квартиры был оформлен 15 декабря. А показан подарок был лишь в декларации, поданной 30 марта. Однако в статье 52 закона "О предотвращении коррупции" указано, что такие дорогостоящие приобретения должны декларироваться в течение 10 дней после их получения", — отмечает издание.

Фото Страна.ua Данные о квартире, подаренной Андрею Парубию

Ранее в Киеве у подъезда дома, в котором народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру за 300 тысяч долларов, установили памятную табличку. "В этом доме за 7,5 млн гривен купил квартиру площадью 192 кв. метров выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко", — написано на табличке.