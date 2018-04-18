наверх
18.04.201809:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Парубий получил в подарок огромную квартиру - СМИ

    (обновлено: )69229
    Оказалось, что добрые родственники спикера Верховной Рады подарили ему жилье площадью почти 100 квадратных метров в центре Львова. Подарок был оформлен в конце 2017 года.
    Андрей Парубий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий оказался владельцем квартиры с большим метражом, которая была ему подарена в конце 2017 года.

    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий оговорился, назвав выборы президента РФ в Крыму так называемыми выборами президента Украины
    Телеканал "Рада"
    Парубий снова оговорился о "так называемых выборах президента Украины"

    Данные о жилье спикер обнародовал лишь во время весеннего декларирования по итогам всего года. В декларации Парубия указано, что он получил 288,7 тысяч гривен зарплаты, а его жена — 47,6 тысяч гривен.

    Наличными глава Рады хранит 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов, владеет автомобилем Suzuki SX4, а его жена — Peugeot 508.

    Также оказалось, что Парубий стал обладателем жилья в родном Львове. Его новая квартира находится в старинном доме готического стиля под № 14 на улице Глубокой возле университета "Львовская политехника".

    Фото Страна.ua
    Дом во Львове, в котором родственники подарили огромную квартиру Андрею Парубию

    Страна.ua сообщает, что пятеро ближайших родственников спикера (родители и семья брата) в 2009 году приватизировали 142-метровую квартиру в этом доме. А в 2011 году жена будущего спикера приобрела рядом с ней однокомнатную квартиру площадью 20 метров. Теперь огромную семейную квартиру разбили на две большую, площадью 92 квадратных метров подарили родственнику — главе парламента.

    Читайте также: Дело Бубенчика. Портнов — Парубию: соблюдайте законы

    "Как видим, договор дарения квартиры был оформлен 15 декабря. А показан подарок был лишь в декларации, поданной 30 марта. Однако в статье 52 закона "О предотвращении коррупции" указано, что такие дорогостоящие приобретения должны декларироваться в течение 10 дней после их получения", — отмечает издание.

    Фото Страна.ua
    Данные о квартире, подаренной Андрею Парубию

    Ранее в Киеве у подъезда дома, в котором народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру за 300 тысяч долларов, установили памятную табличку. "В этом доме за 7,5 млн гривен купил квартиру площадью 192 кв. метров выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко", — написано на табличке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны