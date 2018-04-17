Гаврилюк признался, что ездит на джипе Mercedes, предназначенном для АТО

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Гаврилюк действительно пользуется автомобилем волонтерской организации. Об этом он рассказал корреспонденту ТСН, который встретил депутата возле машины, правда, отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.

"Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать", — сказал нардеп сначала. Впрочем позже объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом.

А сам Гаврилюк уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на Volkswagen. У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в "Газель" и везем в зону АТО. На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится в батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет", — прокомментировал Гаврилюк.