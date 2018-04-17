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    Экс-глава Высшего хозсуда Татьков запросил убежище в Австрии

    (обновлено: )5101
    Согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, Виктор Татьков не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал запрос на получение убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном его уклонения от следствия и суда.
    Экс-руководитель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков. Архивное фото
    Zib.com.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Скандальный экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, подозреваемый в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, просит убежища в Австрии. Об этом говорится в материалах Печерского райсуда.

    "Согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, ЛИЦО_3 (Татьков – Ред.) не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал запрос на получение убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном его уклонения от следствия и суда", – говорится в решении.

    Отмечается, что прокуратура просила избрать экс-судье меру пресечения в виде ареста, но суд не удовлетворил ходатайство.

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    Обвинение настаивало, что "приняты все необходимые меры" для вручения Татькову сообщения о подозрении. В частности, после того, как он не явился по повестке, подозрение направили по месту работы – в ВХСУ. Суд, в свою очередь направил ее по месту регистрации председателя, который тогда находился в отпуске.

    "Таким образом у следствия есть достаточно оснований считать, что подозреваемое ЛИЦО_3, находясь на свободе, может осуществлять попытки скрыться от органов предварительного расследования и суда, влиять на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные правонарушения", – говорится в ходатайстве прокурора об аресте.

    Судья отметил, что избрание меры пресечения без самого подозреваемого возможно лишь в случае, когда он объявлен в международный розыск.

    Однако в решении говорится, что "по состоянию на 8 февраля 2018 года ЛИЦО_3 не состоит в международном розыске".

    Ранее Генпрокуратура сообщила о вручении уведомлений о подозрении Татькову и бывшему замглавы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову. По данным ведомства, в ходе следствия установлено, что фигуранты в период 2011–2014 годов, находясь на руководящих должностях в системе хозяйственных судов, используя свое служебное положение, осуществляли вмешательство в деятельность судей с целью препятствования надлежащего выполнения ими своих служебных обязанностей и с целью добиться вынесения ими неправосудных решений.

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