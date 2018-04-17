Пинзеник на заседании Рады рассматривал интимные фото известной телеведущей

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник во время заседания Верховной Рады рассматривал интимные фотографии известной телеведущей Валерии Крук.

Об этом сообщает ИнфоТаб.

Вместо того, чтобы слушать выступления коллег, депутат знакомился на телефоне с публикацией о Валерию Крук. Листая статью, особое внимание парламентарий обратил на интимные фотографии телеведущей и фитнес-дивы, сообщает портал.

Парламентарий так увлекся рассматриванием фото, что он даже не заметил, что во время голосования за законопроекты сидит на рабочем месте другого представителя «НФ» — Игоря Котвицкого.

tabloid.informator.news Нардеп Пинзеник в Раде

tabloid.informator.news Нардеп Пинзеник в Раде

Ранее сообщалось, что парламентская люстра находится в аварийном состоянии, а именно — конструкция, на которой держится люстра, находится в аварийном состоянии.