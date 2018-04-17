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    Политика

    Пинзеник на заседании Рады рассматривал интимные фото известной телеведущей

    (обновлено: )46533
    Журналисты сфотографировали народного депутата Рады Павла Пинзеника, который во время заседания рассматривал интимные фотографии известной телеведущей Валерии Крук.
    Нардеп Пинзеник в Раде
    tabloid.informator.news

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник во время заседания Верховной Рады рассматривал интимные фотографии известной телеведущей Валерии Крук.

    Об этом сообщает ИнфоТаб.

    Вместо того, чтобы слушать выступления коллег, депутат знакомился на телефоне с публикацией о Валерию Крук. Листая статью, особое внимание парламентарий обратил на интимные фотографии телеведущей и фитнес-дивы, сообщает портал.

    Парламентарий так увлекся рассматриванием фото, что он даже не заметил, что во время голосования за законопроекты сидит на рабочем месте другого представителя «НФ» — Игоря Котвицкого.

    tabloid.informator.news
    Нардеп Пинзеник в Раде
    tabloid.informator.news
    Нардеп Пинзеник в Раде

    Ранее сообщалось, что парламентская люстра находится в аварийном состоянии, а именно — конструкция, на которой держится люстра, находится в аварийном состоянии.

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