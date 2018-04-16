Модернизация пунктов пропуска в Донбассе: Жебривский сделал заявление

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Канада готова оказать помощь в вопросе совершенствования контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и усиления сигнала украинских медиа на оккупированную территорию, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский со ссылкой на посла Канады в Украине Романа Ващука.

Жебривский поблагодарил посла за поддержку, отметив, что развитие КПВВ необходимо, однако наведение порядка на пунктах пропуска не стоит воспринимать, как "построение границы".

"Поэтому как раз наоборот – будем пытаться сделать пересечение КПВВ максимально удобным и быстрым. Пока определили, что пилотным проектом такого совершенствования будет КПВВ "Марьинка", далее постепенно перейдем к остальным пропускным пунктам", – рассказал Жебривский по итогам встречи с Ващуком.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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