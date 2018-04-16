Порошенко подписал закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал "Закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации".

Закон установил минимальный возраст половой зрелости на уровне 16 лет.

"Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которой криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления", — сообщает пресс-служба Порошенко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года.