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    Политика

    Порошенко подписал закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

    (обновлено: )37
    Законом, подписанным Порошенко, предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которой криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
    Закон Украины
    president.gov.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал "Закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации".

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    REUTERS Saul Martinez
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    Закон установил минимальный возраст половой зрелости на уровне 16 лет.

    "Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которой криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления", — сообщает пресс-служба Порошенко.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года.

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