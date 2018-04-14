Кононенко не видит ничего зазорного в раздаче полотенец со своим именем

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко считает, что поскольку до парламентских выборов в Украине еще далеко, то раздача людям подарков от его имени вполне законна.

Нардеп от "Народного фронта" Виктор Романюк попросил НАБУ, Генпрокуратуру и СБУ привлечь Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.

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"На сегодняшний день выборов нет, мы не находимся в избирательной кампании, поэтому нет предмета разговора", — заявил Кононенко в эфире телеканала "112 Украина".

С другой стороны, отметил член пропрезидентской фракции, пока четко не установлено, что именно можно считать подкупом избирателей.

"Есть вопрос продвижения партийной символики, вопрос общения представителей политических партий и народных депутатов с избирателями и вопрос открытого подкупа. Просто нужно разобраться, что есть что", — заявил он.

Украинская правда Полотенце от нардепа Игоря Кононенко

Напомним, Романюк сообщил, что 8 марта в Обуховском и Васильковском районах Киевской области людям раздавали "дешевые средства личной гигиены (шампунь) и махровые полотенца китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко".

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Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться осенью 2019 года. Им будут предшествовать — в марте — выборы главы государства.

Украинская правда Полотенце и шампунь от нардепа Игоря Кононенко

По данным СМИ, Игорь Кононенко является давним бизнес-партнером президента Пера Порошенко.