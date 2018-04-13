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    Политика

    Полиция подтвердила задержание во Франции лидера "титушек"

    (обновлено: )51
    Армен Саркисян
    gorlovka.ua

    Французские правоохранители подтвердили задержание гражданина с документами на имя Армена Саркисяна. Мужчина с такими данными был объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Так, разыскиваемому инкриминируют организацию действий молодчиков, которые были причастны к избиению участников Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014-го года.

    По данным Нацполиции, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или другим опасным способом.

    "На данный момент задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается проверка всех обстоятельств по данному факту, а также проводятся мероприятия по подтверждению его личности", — отмечают в полиции.

    Нацполиция также сообщает, что фамилия задержанного Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.

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