Полиция подтвердила задержание во Франции лидера "титушек"

Французские правоохранители подтвердили задержание гражданина с документами на имя Армена Саркисяна. Мужчина с такими данными был объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, разыскиваемому инкриминируют организацию действий молодчиков, которые были причастны к избиению участников Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014-го года.

По данным Нацполиции, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или другим опасным способом.

"На данный момент задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается проверка всех обстоятельств по данному факту, а также проводятся мероприятия по подтверждению его личности", — отмечают в полиции.

Нацполиция также сообщает, что фамилия задержанного Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.