Из-за жалоб ботов. Facebook заблокировал личную страницу Тимошенко

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook заблокировала личную страницу депутата и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко через 5 часов после создания. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сообщается, что за время существования на страницу Тимошенко успели подписаться около 2 тысяч человек. В блокировке страницы пресс-служба "Батькивщины" обвиняет "ботов", которые массово жаловались на аккаунт. Также сообщается, что в сети появились фейковые страницы Тимошенко, которые рассылали запросы на дружбу известным личностям.

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"За этот короткий период на страницу успели подписаться более 2 тысяч человек. Первый пост Юлии Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и перепостов. Личное появление Тимошенко в соцсети вызвало большой ажиотаж. Поэтому, вероятно, страница была "забанена" из-за массовых жалоб многочисленных "ботов" Кроме того, в этот же день в сети провокаторы начали массово создавать фейковые аккаунты Юлии Тимошенко с похожим оформлением, от имени которых были разосланы запросы на дружбу к известным политикам и журналистам", — сообщает пресс-служба.

На данный момент Юлия Тимошенко предоставила администрации соцсети всю необходимую для верификации аккаунта информацию. В пресс-службе надеются, что страница политика будет разблокирована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что фотограф Богдан Бортаков выложил фотографию из сессионного зала Верховной Рады, на которой запечатлена бывший премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в интересном положении за парламентской трибуной.