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    В НАТО озвучили новые требования к Украине

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (344)

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    По словам заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, Украине нужно "провести реформу правоохранительных структур, структур безопасности, в том числе министерства".
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
    AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Идея членства Украины в НАТО вполне реалистична, однако Киеву необходимо провести серьезные реформы в оборонной сфере, заявила в пятницу заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

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    "Мне кажется, что это очень реалистическая цель (вступление Украины в НАТО — ред), но я не буду скрывать, что для этого нужно много сделать. Вам нужно пронести свое тяжелое бремя и провести серьезные реформы. Нужно провести реформу правоохранительных структур, структур безопасности, в том числе министерства", — сказала Гетемюллер, выступая на ежегодном Киевском форуме по безопасности в пятницу.

    В конце марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

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