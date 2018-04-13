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    Стало известно, когда СНБО примет решение по бизнесменам РФ

    (обновлено: )11602
    По словам Турчинова, "на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны".
    Заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе собирается принять решение по санкциям против российских бизнесменов. Об этом заявил в пятницу секретарь СНБО Александр Турчинов.

    "По поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны", — сказал Турчинов в ходе ежегодного Киевского форума по безопасности.

    США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

    В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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