Стало известно, когда СНБО примет решение по бизнесменам РФ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе собирается принять решение по санкциям против российских бизнесменов. Об этом заявил в пятницу секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны", — сказал Турчинов в ходе ежегодного Киевского форума по безопасности.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".