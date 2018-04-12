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    Замгенсека НАТО отправляется с визитом в Украину

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    НАТО: надо или не надо? (342)

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    Замгенсека НАТО встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, главой МИД Павлом Климкиным и замминистра обороны Анатолий Петренко, другими официальными лицами.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
    AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер посетит 12-13 апреля Украину, запланированы встречи с представителями МИД и Минобороны страны, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

    Украина- НАТО
    nato.int
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    В частности, замгенсека альянса встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, главой МИД Павлом Климкиным и замминистра обороны Анатолий Петренко, другими официальными лицами.

    На пятницу, 13 апреля, намечено выступление Гетемюллер на киевском форуме по безопасности.

    В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

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