Замгенсека НАТО отправляется с визитом в Украину

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КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер посетит 12-13 апреля Украину, запланированы встречи с представителями МИД и Минобороны страны, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

В частности, замгенсека альянса встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, главой МИД Павлом Климкиным и замминистра обороны Анатолий Петренко, другими официальными лицами.

На пятницу, 13 апреля, намечено выступление Гетемюллер на киевском форуме по безопасности.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.