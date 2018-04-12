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    Порошенко опасается влияния России на предстоящие в Украине выборы

    (обновлено: )12002
    Президент Украины Петр Порошенко считает, что мир должен предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы, в том числе российского вмешательства в украинские выборы.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко опасается влияния России на предстоящие в стране президентские и парламентские выборы, просит защиты у мира.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Порошенко продолжает реализовывать план Трампа-Путина

    В Украине весной 2019 года пройдут выборы президента, а осенью того же года — парламентские выборы.

    "Мир должен предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы, в том числе российского вмешательства в украинские выборы. В ближайшие два года в западных странах пройдет более 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь чрезвычайное влияние на будущий состав Европейской комиссии, или президентские и парламентские выборы в Молдавии, Литве, на Украине", — заявил Порошенко в четверг на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

    Он добавил, что на сегодняшний день мир стоит перед глобальными вызовами, и ключевые мировые игроки должны принимать "ответственные решения", в частности по Сирии, от которого будет зависеть мировая безопасность. При этом Порошенко выразил надежду, что все же удастся избежать "самого худшего сценария".

    При этом, по его словам, в мире "уже давно идет новая холодная война".

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