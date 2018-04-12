Порошенко рассчитывает на расширение военной помощи США

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

"Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь "должна быть расширена".

Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.