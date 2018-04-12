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    Политика

    Порошенко рассчитывает на расширение военной помощи США

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (182)

    (обновлено: )5603
    Президент Украины Петр Порошенко на XI киевском форуме по безопасности выразил уверенность, что военная помощь Соединенных Штатов "должна быть расширена".
    Петр Порошенко на XI киевском форуме по безопасности
    @stsegolko

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

    "Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь "должна быть расширена".

    Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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