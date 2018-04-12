Адвокаты подали апелляцию на арест капитана судна "Норд"

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Решение по избранию меры пресечения в отношении арестованного украинским судом капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко обжаловано, сообщил РИА Новости адвокат Александр Руденко.

Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан "Норда" был освобожден из СИЗО Херсона. Позже шкиперу было предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Судом ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом "посещать оккупированную территорию Крыма".

"Мы уже подали апелляцию на первое решение суда", — сказал РИА Новости Руденко.

Кроме того, по его словам, апелляция также будет подана и на второе решение по избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Капитану судна в ближайшее время запрещено покидать Украину, он будет находиться у родственников в Мелитополе, сказал Руденко.

"У него обязательства сдать документы, которые дают право на выезд из Украины, в связи с этим он не может покинуть территорию Украины", — заявил Руденко, отметив, что по последнему обязательству ему нельзя и в Крым. По его словам, сейчас Горбенко находится у своих родственников в Мелитополе Запорожской области.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".