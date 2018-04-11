"Дело Скрипая". Мэй поблагодарила Порошенко за солидарность

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которого выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости. Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму", — сказано в сообщении.

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Кроме того, Порошенко поблагодарил Лондон за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов "недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма".

"Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", — сообщает пресс-служба.

Президент также пригласил Мэй посетить Украину с официальным визитом.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.