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    "Дело Скрипая". Мэй поблагодарила Порошенко за солидарность

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (200)

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    Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании "дела Скрипаля" в случае необходимости, в ответ Тереза ​​Мэй поблагодарила за проявление солидарности с Великобританией.
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    Петр Порошенко
    Украинское фото
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которого выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает пресс-служба главы государства.

    Юлия Скрипаль
    Yulia Skripal/Facebook via REUTERS
    Скотланд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

    "Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости. Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму", — сказано в сообщении.

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    Кроме того, Порошенко поблагодарил Лондон за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов "недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма".

    "Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", — сообщает пресс-служба.

    Президент также пригласил Мэй посетить Украину с официальным визитом.

    В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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