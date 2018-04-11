Луценко в марте заработал 143 тыс. грн при ставке в 37 тыс. - СМИ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за март составила 143 451 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских новостей".

Оклад Луценко составил 37 тыс гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии. После удержания налогов и сборов Луценко получил 115 458 гривен.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году заработал 1 млн 302,1 тыс. грн доходов в виде заработной платы, свидетельствуют данные его декларации.