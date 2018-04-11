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    Луценко в марте заработал 143 тыс. грн при ставке в 37 тыс. - СМИ

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    Оклад генерального прокурора Юрия Луценко составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за март составила 143 451 гривен.

    Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских новостей".

    Оклад Луценко составил 37 тыс гривен.

    Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии. После удержания налогов и сборов Луценко получил 115 458 гривен.

    Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году заработал 1 млн 302,1 тыс. грн доходов в виде заработной платы, свидетельствуют данные его декларации.

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