"Свободовцы" митингуют в Киеве за отмену депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Националистическая партия "Свобода" в среду проводит митинг у здания Конституционного суда Украины с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, передает корреспондент РИА Новости.

Рада в октябре 2017 года направила два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Автором одного из документов является президент Петр Порошенко. На сегодняшний день для того, чтобы привлечь депутата Рады к уголовной ответственности нужно согласие парламента, при этом, чтобы поставить вопрос на голосование нужно соблюсти ряд процедур, что затягивает процесс и часто депутаты за это время успевают скрыться за рубежом.

В немногочисленном митинге принимают участие в основном пенсионеры. Они держат флаги с партийной символикой и призывают отменить депутатскую неприкосновенность. Перед участниками митинга выступают лидеры партии.

За общественным порядком на митинге следят несколько полицейских. Обстановка спокойная.

Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Второй законопроект о лишении неприкосновенности на экспертизу в КС предложила группа депутатов, документ предусматривает отмену неприкосновенности сразу же после вступления закона в силу.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Читайте также: Депутатская неприкосновенность: украинские реалии и опыт Запада