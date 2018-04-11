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    Поклонская назначила украинским следователям встречу по делу о госизмене

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    Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении депутата российской Госдумы Натальи Поклонской, а также главы Крыма Сергея Аксенова.
    Наталья Поклонская. Архивное фото
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    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c открытым в отношении нее уголовным производством.

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    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

    "Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется", — сказала Поклонская журналистам.

    Она подчеркнула, что узнала о "смелом" решении бывших коллег из ГПУ по направлению в суд уголовного производства для заочного осуждения из источников российских СМИ.

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    "Как в русской поговорке — "без меня меня женили", — подчеркнула Поклонская.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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