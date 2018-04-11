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    В НАТО уточнили информацию об "изменении статуса Украины"

    (обновлено: )11601
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роза Гетемюллер отметила, что "добиваться ли членства в НАТО или нет – это решают сами страны", а "Украина такое решение официально приняла".
    Флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
    РИА Новости Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Отвечая на просьбу в интервью газете "Коммерсант" прокомментировать появившиеся в украинских СМИ сообщения о присвоении Украине статуса "страны-аспиранта" (aspiring country, то есть государства, стремящегося к вступлению в альянс), замгенсека НАТО Роза Гетемюллер указала, что "добиваться ли членства в НАТО или нет – это решают сами страны".

    Эксперт Института политического образования Александр Солонтай
    Телеканала "Прямий"
    Вопрос членства в НАТО висит на волоске - Солонтай

    "Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО", — пояснила она.

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    Отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению НАТО Украине "плана действий по членству", замгенсека сказала "нет".

    Она добавила, что "политика НАТО не изменилась".

    "НАТО признало и отметило посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины", — заключила она.

    Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

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