Украина начнет производство комплекса "Ольха" после испытаний - Порошенко

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после завершения испытаний ракетного комплекса "Ольха", которые начались на юге Одесской области, начнется его серийное производство.

"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.

​Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".