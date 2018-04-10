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    Украина начнет производство комплекса "Ольха" после испытаний - Порошенко

    (обновлено: )56
    Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, после завершения испытаний Украина начнет серийное производство сверхмощного комплекса "Ольха".
    Государственные испытания ракетного комплекса Ольха
    rnbo.gov.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после завершения испытаний ракетного комплекса "Ольха", которые начались на юге Одесской области, начнется его серийное производство.

    "Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    ​Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

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