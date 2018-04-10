Порошенко: в украинских тюрьмах сидят 23 российских военных

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Двадцать три российских военных, находящихся в украинских тюрьмах, являются "доказательством присутствия войск Российской Федерации в Украине".

Об этом президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает Укринформ.

"Хотел бы сказать несколько слов об участии РФ в химической атаке в Сирии, участии в агрессии против Украины, на востоке нашей страны. Это продолжается уже 4 года и называется это на украинском языке или русском языке "их там нет". С самой первой минуты российской агрессии Россия категорически отказывается от того, что вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в агрессии против государства Украина, вовлечены в химические атаки в Сирии, участвовали или тем или иным способом с отравлением в Солсбери и в других вещах. Лозунг "их там нет" больше не проходит в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдат и офицеров, находящихся в украинских тюрьмах — это также называется "их там нет", это доказательства присутствия Российской Федерации ", — подчеркнул Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США.