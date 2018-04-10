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    Порошенко: в украинских тюрьмах сидят 23 российских военных

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    Президент Петр Порошенко на брифинге с Ангелой Меркель в Берлине заявил о доказательствах "присутствия российских войск в Украине".
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Двадцать три российских военных, находящихся в украинских тюрьмах, являются "доказательством присутствия войск Российской Федерации в Украине".

    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
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    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине

    Об этом президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает Укринформ.

    "Хотел бы сказать несколько слов об участии РФ в химической атаке в Сирии, участии в агрессии против Украины, на востоке нашей страны. Это продолжается уже 4 года и называется это на украинском языке или русском языке "их там нет". С самой первой минуты российской агрессии Россия категорически отказывается от того, что вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в агрессии против государства Украина, вовлечены в химические атаки в Сирии, участвовали или тем или иным способом с отравлением в Солсбери и в других вещах. Лозунг "их там нет" больше не проходит в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдат и офицеров, находящихся в украинских тюрьмах — это также называется "их там нет", это доказательства присутствия Российской Федерации ", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США.

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