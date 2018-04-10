Порошенко начал переговоры с Меркель

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Во вторник Порошенко находится в Германии, у него запланированы встречи с Меркель, а также с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом. Порошенко ранее заявил, что планирует обсудить с немецкими партнерами вопрос урегулирования в Донбассе, а также вопрос поддержки реформ на Украине.

"Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель", — написал Цеголко во вторник в Twitter. Других подробностей не сообщается.