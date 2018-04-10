Украина готова платить пенсии через Красный Крест - глава Донецкой ОВГА

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украина может предоставить Красному Кресту полномочия выплачивать пенсии пенсионерам на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в интервью "Німецькій хвилі" глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем-либо отработать", – сказал Жебривский, уточнив, что недавно провел встречу с представителями Красного Креста.

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По его словам, среди зарегистрированных 3,3 миллиона пенсионеров – зарегистрированных внутренне перемещенных лиц – лишь около 200–250 тысяч постоянно проживают на подконтрольной Украине территории.

"На той территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства выплачивать пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив этот человек или нет", — сообщил глава ОВГА.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.