Эксперты прокомментировали поездку Порошенко в Германию

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию, в ходе которого, в частности, планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для обсуждения вопроса урегулирования конфликта в Донбассе и поддержки реформ в Украине.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, визит украинского лидера будет иметь больше символическое значение и направлен на то, чтобы поздравить Меркель с переизбранием на должность канцлера, а также наметить пути дальнейшего двустороннего сотрудничества между странами.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что от встречи ожидать больших прорывов не стоит.

"Не стоит ожидать принятия конкретных стратегических решений. Цель визита — продемонстрировать поддержку и стремление поддерживать дальше хорошие отношения с Германией", — выразил мнение в комментарии РИА Новости Золотарев.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости поделился мнением, что в ходе встречи Порошенко и Меркель могут попытаться наметить дату очередной встречи лидеров "нормандской четверки", но конкретных решений по реализации минских соглашений и по миротворцам ожидать не стоит.

"Какого либо глубокого прогресса я не ожидаю. Тем более что Украина с Германией самостоятельно не могут ничего решить по Донбассу, необходимо как минимум заседание "нормандской четверки" при участии всех президентов, что, может быть, и будет намечено на этой встрече, так это дата заседания "нормандской четверки" и привлечение американской стороны", — считает Бортник.

Он считает, что итогом переговоров, вероятнее, станет "очередное заявление о согласовании каких-то позиций, о приверженности минским соглашениям и поддержке идеи введения миротворцев ООН в Донбасс, но особого прогресса в этих вопроса не стоит ожидать".

Бортник также уверен, что Порошенко и Меркель в ходе переговоров затронут вопрос строительства "Северного потока-2". В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока-2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешение на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы. Это решение Германии возмутило Киев, украинская сторона добивается прекращения реализации проекта.

@poroshenko Петр Порошенко прибыл в Берлин

"Стороны обязательно будут обсуждать вопрос "Северного потока-2", но я не думаю, что Германия отступит от своих позиций, что "Северный поток-2" — это экономический проект. Германия инвестировала туда большие деньги, и прекращение проекта будет означать миллиардные убытки. Они будут игнорировать эти требования Украины отказываться от реализации "Северного потока-2", — считает политолог.

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Свой визит в Германию анонсировал сам Порошенко на позапрошлой неделе во время поездки в прифронтовой Мариуполь. Он заявил, что в ходе визита планирует встретиться с Меркель, которую немецкий бундестаг 14 марта в четвертый раз переизбрал канцлером ФРГ. Порошенко отметил, что его визит в Германию станет "одной из первых иностранных встреч новоизбранного немецкого правительства".