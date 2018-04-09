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    Политика

    Порошенко прибыл в Берлин для встречи с Меркель

    (обновлено: )36
    Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германия Ангелой Меркель должна поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил ООН на востоке Украины.
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    @poroshenko

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Об этом говорится в Twitter-аккаунте главы государства.

    "Президент прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране", — сказано в сообщении.

    Как сообщалось, визит украинского лидер в ФРГ запланирован на 9-10 апреля. Как сообщил ранее министр иностранных дел Павел Климкин, встреча Порошенко с канцлером Германия Ангелой Меркель должна поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил ООН на востоке Украины.

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