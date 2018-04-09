Порошенко прибыл в Берлин для встречи с Меркель

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Об этом говорится в Twitter-аккаунте главы государства.

"Президент прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране", — сказано в сообщении.

Розпочав візит до Федеративної Республіки Німеччина pic.twitter.com/Ui838Frs3W — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 апреля 2018 г.

Как сообщалось, визит украинского лидер в ФРГ запланирован на 9-10 апреля. Как сообщил ранее министр иностранных дел Павел Климкин, встреча Порошенко с канцлером Германия Ангелой Меркель должна поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил ООН на востоке Украины.

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