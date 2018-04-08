Закон о нацбезопасности станет орудием зла - политолог

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Парламент в первом чтении приняла законопроект о национальной безопасности. Документ был подготовлен с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США. Депутаты считают, что закон сможет открыть Украине путь к интеграции в европейское политическое пространство, а также к сближению с ЕС и НАТО.

Законопроект предусматривает ряд изменений, в первую очередь, в структуре руководства и управления Вооруженными силами.

Все плюсы и минусы разработанного документа в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Этот закон — инструмент. А инструмент может быть использован и на добро, и на зло. Лопатой можно соседа по голове ударить, а можно и дерево посадить. Так же и этот закон. С одной стороны, формально разделение гражданских и военных должностей в Минобороны, которое предлагается в этом законе, возможно, это хорошая практика. Возможно, это европейская практика. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что в нашей действительности это означает, прежде всего, контроль над финансовыми потоками, которые идут через министерство, которые сконцентрируются в руках гражданских лиц. И военные останутся без серьезного влияния, реального прямого воздействия на формирование этих финансовых потоков", — отметил эксперт.