Нардеп рассказал, чего очень боится Порошенко

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко "очень боится потерять власть".

Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.

По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно".

"Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поприветствовал санкции США относительно российских бизнесменов и чиновников, а также заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с Вашингтоном санкционных режимов.