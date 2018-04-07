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    Нардеп рассказал, чего очень боится Порошенко

    (обновлено: )1565150
    По мнению народного депутата Владимира Парасюка, нынешний глава государства Петр Порошенко очень боится потерять власть.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко "очень боится потерять власть".

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    Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".

    "И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.

    По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно".

    "Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поприветствовал санкции США относительно российских бизнесменов и чиновников, а также заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с Вашингтоном санкционных режимов.

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