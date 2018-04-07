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    Порошенко в соцсетях поздравил Украину с Благовещением

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    Глава государства сердечно поздравил всех христиан со светлым праздником Благовещения, поздравление Порошенко разместил в социальных сетях.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу поздравил всех жителей Украины, православных верующих, с праздником Благовещения. 

    "Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!", — написал глава государства.

    Президент в соцсетях так же поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.

    Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

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