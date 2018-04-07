Порошенко в соцсетях поздравил Украину с Благовещением

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу поздравил всех жителей Украины, православных верующих, с праздником Благовещения.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!", — написал глава государства.



Автор ікони: український художник Михайло Тимчук pic.twitter.com/5zjQRiP44N — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

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Президент в соцсетях так же поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.

Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой.

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