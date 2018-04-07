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    Климкин сформулировал основную задачу встречи Порошенко и Меркель

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (603)

    (обновлено: )14211
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что ожидает от встречи лидеров на следующей недели "четкого согласования плана" по продвижению миротворческой миссии в Донбассе.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель. Архивное фото
    Скриншот видео

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германия Ангелой Меркель должна поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил ООН на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    Как сообщалось, визит украинского лидер в ФРГ запланирован на 9-10 апреля.

    "Я ожидаю первое — четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов", — отметил Климкин в эфире телеканала "Интер". 

    В связи с этим дипломат подчеркнул, что этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. "Следующий шаг — это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно общая тактика", — заявил глава МИД.

    В то же время конкретным решением, по словам Климкина, станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН. "Есть 100-процентная гарантия, что Россия его выполнит так как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот это давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия", — пояснил министр.

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    "Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов самого высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать конечно как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься — тогда у нас есть шанс, и я в это верю", — добавил он.

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    Климкин подчеркнул, что визит Порошенко в Германию на следующей неделе — это только первый шаг. "Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику и стратегию", — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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